Российский подросток-нацист разорвал копию Знамени Победы и попался

В Петербурге задержали подростка-нациста, уничтожившего копию Знамени Победы

В Санкт-Петербурге задержали подростка-нациста, уничтожившего копию Знамени Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По данным агентства, вечером 22 июня местные жители обнаружили на земле разорванную копию Знамени Победы, которая изначально находилась на доме. 24 июня сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний парень, в его квартире обнаружили различные предметы, которые подтверждают его приверженность к нацистской идеологии.

Задержанный передан в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что справившим нужду на БТР российским подросткам вынесли приговор.

