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12:13, 25 июня 2025Из жизни

Токсичные французские водоросли признали виновными в смерти мужчины

Францию обязали выплатить компенсацию семье бегуна, которого убили водоросли
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Апелляционный суд Нанта признал Францию виновной в смерти бегуна Жан-Рене Оффре из-за токсичных водорослей. Об этом сообщает France 24.

Суд постановил, что власти проявили халатность, не обеспечив соблюдение экологических норм для защиты воды от загрязнения. Оффре умер во время пробежки в 2019 году в эстуарии Гуэссан, где скапливались ядовитые водоросли.

Семья мужчины получит компенсацию: государство обязали выплатить 277,3 тысячи евро (около 25 миллионов рублей) его вдове, по 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) каждому из троих детей и девять тысяч евро (800 тысяч рублей) брату. Суд установил, что причиной смерти стал отек легких, вызванный вдыханием сероводорода.

Это первый случай, когда французский суд официально связал несчастный случай из-за токсичных водорослей с бездействием властей. При этом государство признали виновным лишь на 60 процентов, так как бегун сам пошел на риск, устроив тренировку в опасной зоне.

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Проблема ядовитых водорослей в Бретани существует более 50 лет. Согласно отчету Счетной палаты Франции, 90 процентов случаев их активного цветения связаны со свиноводством и использованием азотных удобрений.

Ранее министр окружающей среды штата Южная Австралия Сьюзан Клоуз объяснила странное поведение акул цветением токсичных водорослей. Как отмечает Клоуз, последние месяцы акулы стали чаще нападать на людей в водах штата и выбрасываться на берег. По ее словам, хищницы сошли с ума, поскольку наелись ядовитых водорослей. Цветение этих растений сейчас губит не только акул, но и скатов, а также других рыб.

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