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15:35, 20 мая 2025Из жизни

Акулы наелись токсичных водорослей и сошли ума

В Австралии акулы стали нападать на людей из-за ядовитых водорослей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Министр окружающей среды штата Южная Австралия Сьюзан Клоуз объяснила странное поведение акул цветением токсичных водорослей. Об этом пишет news.com.au.

Как отмечает Клоуз, последние месяцы акулы стали чаще нападать на людей в водах штата и выбрасываться на берег. По ее словам, хищницы сошли с ума, поскольку наелись ядовитых водорослей. Цветение этих растений сейчас губит не только акул, но и скатов, а также других рыб.

Токсичные водоросли, по словам Клоуз, высасывают кислород из океана, отчего рыбы задыхаются на глубине и стараются выплыть ближе к мелководью. Кроме того, из-за водорослей у морских обитателей начинаются кровотечения, что тоже негативно влияет на их поведение.

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По оценкам организации OzFish, занимающейся восстановлением и защитой мест обитания рыб в Австралии, цветение токсичных водорослей погубило почти 200 рыб. Клоуз объяснила, что в этом году водорослей стало так много из-за повышенной температуры воды и отсутствия ветров.

Клоуз попросила всех посетителей пляжей Южной Австралии быть предельно осторожными. «Океан ведет себя ненормально», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в прибрежном городе Порт-Ноарлунга, Австралия, пожилой мужчина попал в больницу после нападения акулы. Хищница укусила его за бедро.

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