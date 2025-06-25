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17:41, 25 июня 2025Мир

Трамп высказался о территориальных амбициях Путина

Трамп не исключил у Путина территориальных амбиций за пределами Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп не исключил у российского лидера Владимира Путина территориальных амбиций за пределами Украины. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

«Возможно, у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины», — сказал политик.

Президент США, отвечая на вопрос о стремлении президента Украины Владимира Зеленского закончить конфликт, также сообщил, что поговорит с Путиным и обсудит с ним окончание конфликта на Украине. При этом американский лидер не уточнил, когда именно может состояться этот разговор.

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