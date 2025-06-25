Борьба Трампа с торговым дефицитом США привела к его рекордному росту

Reuters: Дефицит торгового баланса США обновил рекорд в первом квартале года

В первом квартале 2025 года дефицит торгового баланса США вырос на 44,3 процента — до рекордных 450,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Бюро экономического анализа, структуры министерства торговли США, сообщает Reuters.

Показатель достиг уровня шести процентов от ВВП, что стало самым высоким значением с третьего квартала 2006 года. Еще в четвертом квартале прошлого года дефицит составлял 4,2 процента ВВП.

Главной причиной такого роста стал приход на пост президента США Дональда Трампа. Политик заявлял о желании сократить торговый дефицит, однако в качестве главного средства решения задачи он выбрал введение заградительных пошлин почти для всех стран мира.

На этом фоне американские компании резко нарастили импорт иностранных товаров, чтобы справиться с нестабильностью в первое время действия тарифов.

По оценкам экономистов, текущий результат может иметь долгосрочное влияние. Пошлины Трампа, которые оказались значительно выше, чем ожидали участники рынка, а также их быстрая приостановка поколебали статус доллара как безопасной гавани.

Ранее эксперты Института управления поставками (ISM) подсчитали, что пошлины Трампа оказались для национальной экономики сравнимы с пандемией COVID-19.