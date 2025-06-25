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22:01, 25 июня 2025Мир

Турция оценила возможность военного конфликта с Израилем

Эрдоган о возможности конфликта с Израилем: Турция будет бороться со злом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Турция является мирным государством, однако при необходимости будет бороться «против зла», особенно в Газе. Таким образом, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Анкары с Тель-Авивом, высказался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«До тех пор, пока на Турцию не совершено нападение, Турция является страной мира в своем регионе. Она прилагает все усилия для того, чтобы мир восторжествовал», — подчеркнул Эрдоган, отметив, что в дополнение к этому Турция будет продолжать «выступать против угнетения, против зла, невыносимого поведения Израиля».

Он добавил, что населению сектора Газа на протяжении нескольких месяцев не оказывают помощи. «Мы говорим могущественным странам: "Выступите против Израиля и добейтесь того, чтобы ворота были открыты для гуманитарной помощи"», — заявил президент Турции.

Ранее Эрдоган, комментируя удары Израиля по сектору Газа и Ирану, сравнил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

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