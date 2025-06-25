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18:09, 25 июня 2025Экономика

У Винокура нашли долг за мусор

Мусорная компания подала в суд на фонд Винокура за долг в 40 тысяч рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мусорная компания подала в суд на культурный фонд юмориста Владимира Винокура. Организация задолжала за вывоз отходов более 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Истцом стала компания ООО «Экотехпром». Согласно документам, сума задолженности составляет 35 тысяч 344 рубля, а сумма пени — 6 тысячи 31 рубль. Подробности дела не уточняются.

Ранее бильярдная компания «Барсков и к°» телеведущего Леонида Якубовича проиграла дело по иску о неосновательном обогащении. Сумма иска составила 219 тысяч рублей.

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