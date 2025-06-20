Бизнес Якубовича проиграл дело по иску о неосновательном обогащении

Бильярдная Леонида Якубовича проиграла в суде дело на сумму 219 тыс руб.

Бильярдная компания «Барсков и к°» телеведущего Леонида Якубовича проиграла дело по иску о неосновательном обогащении. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Решение вынес Арбитражный суд Калининградской области. Иск был предъявлен ввиду нарушения условий договора аренды. Как сообщается, сумма иска составила 219 тысяч рублей. Требования истца были удовлетворены.

Якубович, по информации СМИ, является одним из учредителей фирмы, ему принадлежат 24 процента акций компании. Директор телеведущего, однако, отрицает его причастность к бизнесу, называя такого рода новости «очередной порцией ереси и бреда». Компания, как уточнялось, занимается изготовлением бильярдных столов, аксессуаров к игре и дизайном интерьеров.

Ранее у Якубовича нашли замок на участке площадью 30 соток в подмосковной деревне Веледниково, двухкомнатную квартиру в 60 квадратов на Каретном Ряду, а также десятикомнатную квартиру за 202 миллиона рублей. Сам Якубович слухи развенчал, пошутив, что вдобавок числится хозяином замка в подмосковной деревне Грязь. Как известно, он принадлежит певице Алле Пугачевой.