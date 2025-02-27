Якубович прокомментировал слухи о своем тайном замке

Якубович отшутился от слухов о владении тайным замком за 1 млрд рублей

Телеведущий Леонид Якубович отшутился от слухов о своем тайном замке за миллиард рублей и нескольких элитных квартирах. Его комментарий передал директор артиста Табриз Шахиди в беседе с 360.ru.

«Баня площадью две тысячи квадратных метров с бассейном и газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой», — сказал Якубович.

Шахиди подчеркнул, что попавшая в распоряжение СМИ информация об элитной недвижимости ведущего является «чепухой и откровенным бредом». Он отметил, что журналисты не впервые распространяют недостоверные данные об имуществе Якубовича. По его словам, прежде уже появлялись слухи о квартире в Санкт-Петербурге, которой артист на самом деле не владеет.

Ранее у Якубовича нашли замок на участке площадью 30 соток в подмосковной деревне Веледниково, двухкомнатнкю квартиру в 60 «квадратов» на Каретном Ряду, а также десятикомнатную квартиру за 202 миллиона рублей.