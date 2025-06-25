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08:42, 25 июня 2025Мир

Удары по Ирану усилили раскол в США

Axios: Демократы усомнились в успешности ударов США по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Американские демократы усомнились, что удары США по ядерным объектам Ирана оказались настолько успешными, как их описал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Axios.

«Это важно, поскольку практически по всем вопросам, как внешним, так и внутренним, наблюдается огромный дефицит доверия между Белым домом и демократами в Конгрессе», — говорится в материале.

Как отмечает портал, эти опасения будут иметь последствия, если ситуация на Ближнем Востоке ухудшится и Трампу когда-нибудь понадобится двухпартийная поддержка Конгресса.

В СМИ также появилась информация, что Трамп и высокопоставленные чиновники преувеличили ущерб от ударов США по иранским ядерным объектам. Однако Белый дом раскритиковал публикации и опроверг их точность.

«Я очень обеспокоен тем, что [Трамп] искажает, манипулирует и даже лжет о разведданных. Мы уже это проходили. Мы начали войну в Ираке под ложным предлогом», — сказал сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

Ранее эксперт по контролю над вооружениями Роберт Дж. Эйнхорн заявил, что риск приобретения Ираном ядерного оружия повысился после ударов США. По его словам, в Иране есть ряд сторонников жесткой линии, которые считают, что им следует пересечь ядерный порог.

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