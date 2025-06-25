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10:31, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России журналист-иноагент пожаловался на дорогую жизнь в эмиграции

Главред телеканала «Дождь» Дзядко пожаловался на дорогую жизнь в Нидерландах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главный редактор телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) Тихон Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, пожаловался на дорогую жизнь в эмиграции. Об этом он порассуждал в беседе с телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), видео их разговора доступно на YouTube.

«Мы живем не в самом дешевом городе на планете Земля. Нужно много работать. Нужно организовывать быт. (...) Как всем совпасть в одном месте летом, как при этом не продать свою почку за авиабилеты и все прочее», — заявил журналист, живущий в Нидерландах. Он уточнил, что его старшие дети от первого брака находятся в другой стране.

При этом Дзядко назвал эти финансовые особенности жизни за границей мелкими сложностями, не имеющими большого веса.

Ранее главред «Дождя» заявил, что хочет вернуться в Россию. Дзядко признался, что хочет жить в стране вместе с семьей и друзьями.

Первой женой главреда «Дождя» была журналистка Анна Красильщик. У пары есть дочь Софья и сын Петр. С 2019 года Дзядко женат на журналистке Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Супруги воспитывают сына Михаила.

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