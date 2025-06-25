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15:24, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России журналист-иноагент рассказал о говорящем на иностранном языке сыне

Журналист Дзядко заявил, что его сын иногда говорит на голландском языке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Главный редактор телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) Тихон Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, заявил, что его сын Михаил иногда говорит на иностранном языке. Об этом проживающий в Нидерландах журналист сообщил телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), видео их разговора доступно на YouTube.

По словам Дзядко, в эмиграции у его сына складывается свой круг общения. «Когда Миша приходит из школы (...) и рассказывает, периодически переходя на голландский, про то, с каким друзьями он что делал, это же супер», — рассказал журналист о сыне.

Он добавил, что в эмиграции у него и семьи сформировался свой «круг нормальности».

Ранее Дзядко заявил о желании вернуться. Журналист признался, что хотел бы, чтобы его несовершеннолетний сын, посещающий голландскую школу, рос в России.

С 2019 года Дзядко женат на журналистке Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов). У пары есть сын Михаил.

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