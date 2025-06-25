Украинская блогерша предложила отдать РФ Харьков и Одессу из-за языкового вопроса

Украинская блогерша Алхим предложила отдать РФ Харьков и Одессу

Украинская блогерша Анна Алхим заявила, что если в стране хотят «запретить все российское», то надо отдать России Харьков и Одессу. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале, отвечая критикам.

«Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском. Это ж нелюди по вашим словам», — сказала она. Блогерша отметила, что сейчас не время «карать» людей за русский язык, потому что мир «на пороге Третьей мировой», а в самой Украине «хаос».

Ранее кандидат на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины Александр Завальский предложил решить языковой вопрос в стране «без лишнего шума и пиара». Он отметил, что исследователи из социологической компании подготовили план по украинизации.