Умер госпитализированный с бронхитом лидер группы Blue Boys

Ушел из жизни создатель и лидер польской группы Blue Boys Мариуш Шилковский

Известный польский музыкант Мариуш Шилковский, создатель и фронтмен поп-группы Blue Boys. Об этом его брат рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сообщается, что Шилковский умер в реанимации после продолжительной болезни. Мариуш ушел из жизни еще 22 мая, причиной стал лейкоз, хотя за три недели до случившегося артиста госпитализировали с подозрением на бронхит.

Группа Blue Boys исполняла кавер-версии известных хитов, а также собственные композиции в жанре поп и так называемое диско-поло, местное ответвление жанра. Главные хиты коллектива — «Nie licz małaka», «Kasieńka» и «Narysuję nam świat».

Ранее стало известно, что заслуженный артист России, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов ушел из жизни в возрасте 79 лет.