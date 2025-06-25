Умер победитель Берлинского кинофестиваля Фиори

Ушел из жизни выдающийся канадский музыкант Серж Фиори

Музыкант, автор саундтреков для многих фильмов и лидер группы Harmonium Серж Фиори ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на странице музыканта на портале IMDb.

Артист умер 24 июня в родном Квебеке. Серж был лауреатом нескольких наград, в том числе победителем Берлинского кинофестиваля 2003 года. Статуэтку «Берлинале» он получил за музыку к драмеди «Чрезвычайная судьба мадам Бруэтт». Также Фиори написал саундтреки к картинам «Мой маленький бес», «Закончить незаконченное», «Удивительная история» и другим.

Известно, что в последние годы музыкант боролся с тяжелым заболеванием. Смерть наступила в результате осложнений.

Ранее стало известно, что умер госпитализированный с бронхитом лидер группы Blue Boys.