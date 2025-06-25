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18:28, 25 июня 2025Экономика

Главный угольный регион России резко снизил добычу

Кемеровская область сократила добычу угля с начала года на 6,1 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В первые пять месяцев года добыча угля в Кемеровской области, главном угольном регионе страны, сократилась на 6,1 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 81,8 миллиона тонн. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Отгрузка упала на 5,8 процента, до 71,6 миллиона тонн, а экспортные поставки — на 2,6 процента, до 43,6 миллиона. Изменилась и география экспорта — на 43 процента выросли поставки в южном направлении (5,8 миллиона тонн) и на 15 процентов упали в северо-западном (14 миллиона тонн). В восточном направлении поставки почти не изменились (23,1 миллиона тонн).

При этом заработная плата работников, занятых непосредственно в добыче, выросла до 114,3 тысячи рублей, что на девять процентов выше, чем годом ранее, но ниже официальной инфляции.

Численность сотрудников, занятых на добыче и переработке угля, упала на две тысячи человек, до 95 тысяч. В министерстве уточнили, что это число не включает персонал вспомогательных производств.

Месяц назад стало известно, что угольные компании Кемеровской области стали негласно отказываться от вывоза угля в восточном направлении. Ранее оно было самым прибыльным, но из-за очередного падения мировых цен даже в этом направлении экспорт стал убыточным.

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