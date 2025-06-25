В больницах российского региона появились специалисты по защите женщин от абортов

В больницах Курганской области появились специалисты по защите женщин от абортов

В больницах Курганской области появились специалисты, задачей которых стала защита женщин от абортов. Об этом сообщило региональное правительство в Telegram со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Как пояснили власти, новые сотрудники медучреждений помогут пациенткам составить обращение в случае, если в медицинской организации им предложили прервать беременность без наличия показаний врачей. «Специалист проконсультирует женщину и направит заявление в департамент здравоохранения Курганской области для принятия соответствующих мер», — говорится в публикации.

В Курганской области с ноября 2024 года действует закон о запрете склонения к абортам. Размер штрафа для нарушивших его россиян составит от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранцев — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что вопрос о введении штрафов за склонение к абортам обсуждается на федеральном уровне, однако сначала нижняя палата парламента хочет проанализировать региональный опыт. По ее словам, эти законы не должны мешать работе медиков. Политик пояснила, что речь идет о ситуациях, когда диагноз врача может восприниматься родителями и судебной системой как склонение к прерыванию беременности.