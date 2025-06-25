Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 25 июня 2025Россия

В больницах российского региона появились специалисты по защите женщин от абортов

В больницах Курганской области появились специалисты по защите женщин от абортов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В больницах Курганской области появились специалисты, задачей которых стала защита женщин от абортов. Об этом сообщило региональное правительство в Telegram со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Как пояснили власти, новые сотрудники медучреждений помогут пациенткам составить обращение в случае, если в медицинской организации им предложили прервать беременность без наличия показаний врачей. «Специалист проконсультирует женщину и направит заявление в департамент здравоохранения Курганской области для принятия соответствующих мер», — говорится в публикации.

В Курганской области с ноября 2024 года действует закон о запрете склонения к абортам. Размер штрафа для нарушивших его россиян составит от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранцев — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что вопрос о введении штрафов за склонение к абортам обсуждается на федеральном уровне, однако сначала нижняя палата парламента хочет проанализировать региональный опыт. По ее словам, эти законы не должны мешать работе медиков. Политик пояснила, что речь идет о ситуациях, когда диагноз врача может восприниматься родителями и судебной системой как склонение к прерыванию беременности.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Триумф для Трампа и провал для Украины». В Гааге проходит саммит НАТО. Чтоб этом известно прямо сейчас?

    Найденные в российском регионе школьницы вели «дневники смерти»

    Россияне массово отвернулись от льготной ипотеки

    В коммюнике НАТО смягчили критику в адрес России

    Известная телеведущая прокомментировала слухи о романе с Тимуром Соловьевым

    Раскрыты темы давящих на чувства звонков семьям пленных российских бойцов СВО с Украины

    На Западе высмеяли пиджак «мелкого нытика» Зеленского

    Российского ученого и сооснователя «Диссернета» приговорили за перевод тысячи рублей

    Военблогер рассказал о переброске в Сумскую область «пожарной команды» ГУР Украины

    В России рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости