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02:05, 25 июня 2025Мир

В Европарламенте сделали неутешительное для НАТО заявление

Депутат ЕП Мариани: Саммит НАТО в Гааге пройдет незамеченным
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

От саммита НАТО в Гааге ничего не ждут, вероятнее всего, он пройдет незамеченным. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

«НАТО больше не функционирует. Многие забыли девиз американского президента [Дональда Трампа]: America first (Америка превыше всего, — прим. "Ленты.Ру"). Поэтому лидера альянса более не существует», — сказал Тьерри.

По мнению политика, страны — члены альянса сейчас не готовы делать финансовые усилия во благо НАТО. Кроме того, в рядах блока растут разногласия. Учитывая все эти нюансы, депутат ЕП пришел к выводу, что саммит не имеет никакой значимости.

Ранее на саммите в Гааге лидеры Великобритании, Франции и Германии Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц призвали давить на Кремль через санкции из-за Украины.

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