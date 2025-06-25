Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:10, 25 июня 2025Мир

В Германии объяснили планы создавать оружие с Украиной

Политик Нимайер: ФРГ угрожает создавать оружие с Украиной для торга с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер объяснил, почему правительство ФРГ сделало заявление обеспечивать создание Украиной дальнобойного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

Политик предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в переговорах с президентом России Владимиром Путиным использовал бы производство оружия с Украиной для торга. «Чтобы была возможность отказаться от планов в случае чего», — уточнил он.

Нимайер заявил, что власти Германии осознают эскалационные последствия спонсирования военной промышленности Украины.

Ранее Нимайер предсказал реакцию Германии на возможный выход России из договора о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 1996 года. «Немецкое правительство официально не ответит, а просто позволит договору "умереть"», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали семь российских регионов. В Ростовской области загорелась крыша стадиона

    Психолог подсказала план действий при отказе партнера заниматься сексом

    Нежеланию Украины заключать мир с Россией нашли историческое объяснение

    Трамп перед саммитом НАТО оценил положение Зеленского

    В японском НИИ усомнились «в обнулении» ядерных разработок Ирана

    В США рассказали о сорванном триумфе Трампа

    Губернатор Севастополя рассказал об усилении обороны Крыма

    В Иране сделали заявление о судьбе ядерной программы после гибели ученых

    Состоятельный мужчина услышал критику своего пениса и не пережил этого

    Россиянам рассказали о выгодных способах покупки авто в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости