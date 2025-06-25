Политик Нимайер: ФРГ угрожает создавать оружие с Украиной для торга с Россией

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер объяснил, почему правительство ФРГ сделало заявление обеспечивать создание Украиной дальнобойного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

Политик предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в переговорах с президентом России Владимиром Путиным использовал бы производство оружия с Украиной для торга. «Чтобы была возможность отказаться от планов в случае чего», — уточнил он.

Нимайер заявил, что власти Германии осознают эскалационные последствия спонсирования военной промышленности Украины.

Ранее Нимайер предсказал реакцию Германии на возможный выход России из договора о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 1996 года. «Немецкое правительство официально не ответит, а просто позволит договору "умереть"», — сказал он.