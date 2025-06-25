Политик предсказал реакцию Германии на возможный выход России из договора о ВТС

Политик Нимайер: ФРГ молча примет выход России из договора о ВТС от 1996 года

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что ФРГ позволит «умереть» двустороннему договору с Россией о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 1996 года, из которого Москва намерена выйти. Его слова приводит РИА Новости.

Нимайер подчеркнул, что у Германии не будет официальной реакции на это решение России, поэтому Берлин молча примет выход Москвы из договора. «Немецкое правительство официально не ответит, а просто позволит договору "умереть"», — сказал политик.

Формально действующее соглашение политик сравнил с советом Россия-НАТО. Его официально не упраздняли, однако он действует, поэтому потерял смысл.

Ранее в МИД России заявили о стремлении Москвы покинуть соглашение, поскольку оно не соответствует состоянию отношений между странами из-за враждебной политики Берлина. «С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного Соглашения. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры», — подчеркнули в ведомстве.