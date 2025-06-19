Россия захотела выйти из соглашения с Германией

МИД: РФ намерена выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве

Москва намерена выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

В тексте указано, что соглашение от 14 июня 1996 года в нынешних условиях утратило смысл и не соответствует состоянию отношений России и ФРГ, которое сложилось из-за враждебной политики и милитаристских устремлений властей Германии.

«С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного Соглашения. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что руководство Германии идеологически обрабатывает население страны против России, тем самым провоцируя обострение военно-политической ситуации.