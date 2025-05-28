Лавров понадеялся на остановку безумия по втягиванию Германии в конфликт

Лавров: РФ надеется, что политики остановят безумие по вовлечению ФРГ в конфликт

Россия надеется, что ответственные политики в Германии остановят безумие по вовлечению страны в конфликт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления канцлера Германии Фридриха Мерца по помощи Украине, подчеркнула, что его слова указывают на «наступательную неадекватность» Запада, пришедшую на смену стратегической неопределенности.