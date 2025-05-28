Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 28 мая 2025Мир

Лавров понадеялся на остановку безумия по втягиванию Германии в конфликт

Лавров: РФ надеется, что политики остановят безумие по вовлечению ФРГ в конфликт
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия надеется, что ответственные политики в Германии остановят безумие по вовлечению страны в конфликт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления канцлера Германии Фридриха Мерца по помощи Украине, подчеркнула, что его слова указывают на «наступательную неадекватность» Запада, пришедшую на смену стратегической неопределенности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила Украине дату и место новых переговоров

    Ермак назвал условие ухода из политики

    Пассажир оскорбил сотрудника авиакомпании, был избит и попал на видео

    Захарова раскрыла детали обмена проектами соглашения по Украине

    Украинская фигуристка сделала заявление об участии Загитовой в иностранном шоу

    ЦБ предупредил о рисках банкротства среди крупнейших российских компаний

    Стилисты назвали главные тренды в летней одежде

    Россиянам старше 40 лет дали три совета

    Захарова раскрыла детали вокруг второго раунда переговоров с Украиной

    Добычу нефти решили не увеличивать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости