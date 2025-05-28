Захарова указала на наступательную неадекватность Запада

Захарова связала заявления Мерца с наступательной неадекватностью Запада

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца указывают на «наступательную неадекватность» Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что исповедуемая Западом стратегическая неопределенность уступила место наступательной неадекватности», — отметила дипломат.

Мерц ранее заявил, что ФРГ сделает все, чтобы не допустить перезапуска газопровода «Северный поток-2». Также он сообщил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российской территории.