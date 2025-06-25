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10:12, 25 июня 2025Экономика

В Госдуме назвали альтернативу запрету вейпов

Глава комитета ГД Метелев: В России необходимо обелять рынок вейпов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Полный запрет на продажи вейпов в России может привести к росту теневого сектора реализации никотинсодержащей продукции. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, его слова приводит РИА Новости.

Запрещать реализацию вейпов на внутреннем рынке сейчас не стоит, отметил депутат. Схожей позиции по этому вопросу, напомнил Метелев, придерживается большинство членов правительства и его финансовый блок, в частности. «В нынешнем положении дел запрещать вейпы не нужно», — резюмировал он.

Более эффективной мерой, по его мнению, стало бы обеление рынка вейпов. Это помогло бы избежать роста контрафактной продукции на внутреннем рынке. Речь идет в том числе о борьбе с потоком китайских вейпов без маркировки. Подобная продукция, отметил парламентарий, может приводить к бесплодию и другим проблемам со здоровьем «миллионов потенциальных людей, подростков, девочек».

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Если с этим не бороться, расходы бюджета на здравоохранение в значительной степени вырастут, добавил Метелев. Тщательная регулирование реализации вейпов на уровне отдельных регионов рассматривается в качестве одного из вариантов решения проблемы. Среди других возможных мер — полный запрет, а также запрет определенных вкусов. «Мы сейчас находимся в точке, когда нужно принять решение по какому пути идти», — заключил депутат.

За полный запрет реализации вейпов в России, в частности, выступают депутаты ГД от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП). Ранее они направили соответствующие поправки в законодательство на рассмотрение нижней палаты парламента. Депутаты также предложили запретить розничные продажи электронных сигарет. За нарушение они предложили ввести в стране административную ответственность и денежные штрафы для физических и юридических лиц.

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