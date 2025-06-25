Сексуальное насилие предложили сделать основанием для потери гражданства России

В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за сексуальное насилие

В Государственной Думе предложили лишать приобретенного гражданства России за ряд преступлений, в том числе сексуальное насилие. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин

По словам Володина, соответствующий законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение депутатов. Помимо насильственных действий сексуального характера в законопроект внесли публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, сотрудничество с иностранцами, направленное против безопасности России и оказание помощи противнику.

Спикер Госдумы отметил, что принятие законопроекта обеспечит защиту национальной безопасности. В завершении публикации Володин обратился к подписчикам с вопросом: «А как вы считаете?»

Ранее замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.