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12:38, 25 июня 2025Силовые структуры

Сексуальное насилие предложили сделать основанием для потери гражданства России

В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за сексуальное насилие
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Государственной Думе предложили лишать приобретенного гражданства России за ряд преступлений, в том числе сексуальное насилие. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин

По словам Володина, соответствующий законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение депутатов. Помимо насильственных действий сексуального характера в законопроект внесли публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, сотрудничество с иностранцами, направленное против безопасности России и оказание помощи противнику.

Спикер Госдумы отметил, что принятие законопроекта обеспечит защиту национальной безопасности. В завершении публикации Володин обратился к подписчикам с вопросом: «А как вы считаете?»

Ранее замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила выдворять семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

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