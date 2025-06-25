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06:34, 25 июня 2025Мир

В Иране сделали заявление о судьбе ядерной программы после гибели ученых

РИАН: Иран не будет сворачивать ядерную программу после убийства Израилем ученых
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Иран не намерен останавливать развитие своей ядерной программы, несмотря на гибель ученых-ядерщиков в результате ударов Израиля. Об этом РИА Новости заявил источник в сфере безопасности исламской республики.

«Мы действительно потеряли ряд выдающихся специалистов. ... Но, несмотря на эти потери, иранская ядерная программа не остановилась — и теперь тем более не остановится», — сообщил собеседник агентства.

Он также рассказал, что Израиль «охотился» на иранских ученых и раньше — задолго до начала нового витка конфликта между государствами.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи также сообщил, что республика не откажется от ядерной программы, объяснив это тем, что страна приложила огромные усилия для ее развития.

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