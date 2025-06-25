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02:35, 25 июня 2025Мир

В итоговом документе саммита НАТО не укажут путь Украины в альянс

Министр Сийярто: В итоговом документе НАТО не будет слов о пути Украины в альянс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о пути Украины в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

В итоговом документе саммита отсутствует формулировка из прошлогодней Вашингтонской декларации, утверждавшая, что Украина движется к членству в НАТО необратимо. По мнению Сийярто, это говорит само за себя, и мы поддерживаем такое решение, считая его правильным.

Министр также отметил, что членство Украины в НАТО было бы равносильно Третьей мировой войне, «а мы этого очень не хотим».

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан объяснил невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Политик напомнил, что у Киева больше нет денег. В связи с этим, в случае вступления Украины в Евросоюз объединению придется финансировать украинские пенсии и зарплаты украинских бюджетников, а также армию страны.

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