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01:49, 25 июня 2025Мир

Орбан объяснил невозможность вступления Украины в Евросоюз

Орбан призвал Зеленского не рассчитывать на вступление Украины в Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерский премьер Виктор Орбан указал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему не следует рассчитывать на прием страны в Евросоюз, поскольку после этого сообщество сразу же будет втянуто в прямой конфликт с Россией. Свое мнение политик выразил в социальной сети X.

Орбан напомнил, что ЕС был основан ради мира и процветания входящих в него государств.

«Если принять в ЕС страну, находящуюся в состоянии войны с Россией, то он немедленно будет втянут в конфликт. Напрасно ожидать, что какое-либо из государств-членов пойдет на такой риск», — призвал он.

Ранее Орбан объяснил невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Политик напомнил, что у Киева больше нет денег. В связи с этим, в случае вступления Украины в Евросоюз объединению придется финансировать украинские пенсии и зарплаты украинских бюджетников, а также армию страны.

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