В Киргизии заставят чиновников и депутатов учить киргизский

Киргизия приняла закон об обязательном знании киргизского для депутатов

Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии принял в окончательном чтении закон об обязательном знании киргизского для кандидатов в депутаты и чиновников. Об этом сообщает 24.kg.

«Депутаты приняли пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка во втором и третьем чтениях», — подчеркивается в сообщении.

Согласно законопроекту, знание киргизского станет обязательным критерием для парламентариев, членов кабинета министров, судей всех уровней и сотрудников правоохранительных органов. Без знания киргизского языка также нельзя будет стать служащим Национального банка страны и получить адвокатскую лицензию.

Отдельно Жогорку Кенеш принял норму для СМИ о минимальном уровне вещания на государственном языке в размере не менее 60 процентов от общего объема вещания.

Ранее парламент Киргизии принял законопроект, который запретит доступ к порносайтам. Создание новых сайтов не допускается.