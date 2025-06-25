Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 25 июня 2025Бывший СССР

В Киргизии заставят чиновников и депутатов учить киргизский

Киргизия приняла закон об обязательном знании киргизского для депутатов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии принял в окончательном чтении закон об обязательном знании киргизского для кандидатов в депутаты и чиновников. Об этом сообщает 24.kg.

«Депутаты приняли пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка во втором и третьем чтениях», — подчеркивается в сообщении.

Согласно законопроекту, знание киргизского станет обязательным критерием для парламентариев, членов кабинета министров, судей всех уровней и сотрудников правоохранительных органов. Без знания киргизского языка также нельзя будет стать служащим Национального банка страны и получить адвокатскую лицензию.

Отдельно Жогорку Кенеш принял норму для СМИ о минимальном уровне вещания на государственном языке в размере не менее 60 процентов от общего объема вещания.

Ранее парламент Киргизии принял законопроект, который запретит доступ к порносайтам. Создание новых сайтов не допускается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Дочь Успенской пожелала всем сойти с ума

    Стало известно об ожиданиях покупающих лотерейные билеты россиян

    Раскрыта реакция МВД на сообщение о двух легализовавших 50 мигрантов полицейских

    Генсек НАТО пообещал триллионы расходов на оборону благодаря «дорогому Трампу»

    Крым вошел в Офис генпрокурора Украины

    Траты россиян на еду подсчитали

    «Он в тяжелой ситуации». Трамп заявил о крайне сложном положении Зеленского. Президенты могут скоро встретиться на саммите НАТО

    Один из последних «Абрамсов» ВСУ отправили в музей

    Место ликвидации украинских агентов в Подмосковье попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости