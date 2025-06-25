В одной постсоветской стране запретили порно

В Киргизии запретили доступ к порно-сайтам

Парламент Киргизии принял законопроект, который запретит доступ к порно-сайтам. Об этом сообщает информагентство 24.kg.

«Согласно законопроекту, "распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики не допускается"», — сказано в публикации.

Принятый в постсоветской стране документ принуждает заблокировать доступ к сайту с порнографическим контентом в течение 24 часов после получения требования. Создание новых сайтов не допускается.

Ранее стало известно, что просмотр порнографии может вызывать мгновенное снижение когнитивных способностей. Исследователи также зафиксировали изменения в активности мозга.