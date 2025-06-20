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02:13, 20 июня 2025Наука и техника

Описан неожиданный вред просмотра порнографии

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Просмотр порнографии может вызывать мгновенное снижение когнитивных способностей — к такому выводу пришли китайские ученые из Медколледжа Чэнду. После 10-минутного видео с откровенным контентом студенты хуже справлялись с тестами на внимание и контроль — их реакции замедлялись, а количество ошибок росло. Это может быть ранним признаком нарушений в работе мозга, включая риск деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи также зафиксировали изменения в активности мозга: у постоянных зрителей порнографии она напоминала паттерны, характерные для людей с зависимостями или шизофренией. У них усиливалась связь между участками, отвечающими за импульсивность и эмоции, в то время как у редких зрителей лучше работали зоны, связанные с языком и движением.

Кроме когнитивных изменений, у постоянных зрителей чаще фиксировались признаки тревожности и депрессии. Даже те, кто смотрит порнографию нерегулярно, демонстрировали ухудшение внимания сразу после просмотра. По мнению авторов, повторяющееся воздействие может привести к стойким последствиям.

Ранее была определена устойчивая связь между просмотром порнографии и психическим здоровьем. Масштабное исследование показало: у людей, сталкивающихся с проблемным просмотром порно, чаще отмечаются тревожные и депрессивные симптомы.

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