Описан неожиданный вред просмотра порнографии

Просмотр порнографии может вызывать мгновенное снижение когнитивных способностей — к такому выводу пришли китайские ученые из Медколледжа Чэнду. После 10-минутного видео с откровенным контентом студенты хуже справлялись с тестами на внимание и контроль — их реакции замедлялись, а количество ошибок росло. Это может быть ранним признаком нарушений в работе мозга, включая риск деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи также зафиксировали изменения в активности мозга: у постоянных зрителей порнографии она напоминала паттерны, характерные для людей с зависимостями или шизофренией. У них усиливалась связь между участками, отвечающими за импульсивность и эмоции, в то время как у редких зрителей лучше работали зоны, связанные с языком и движением.

Кроме когнитивных изменений, у постоянных зрителей чаще фиксировались признаки тревожности и депрессии. Даже те, кто смотрит порнографию нерегулярно, демонстрировали ухудшение внимания сразу после просмотра. По мнению авторов, повторяющееся воздействие может привести к стойким последствиям.

Ранее была определена устойчивая связь между просмотром порнографии и психическим здоровьем. Масштабное исследование показало: у людей, сталкивающихся с проблемным просмотром порно, чаще отмечаются тревожные и депрессивные симптомы.