Выявлена устойчивая связь просмотра порнографии с депрессией

Проблемный просмотр порнографии, как показало новое масштабное исследование, тесно связан с тревожностью и депрессией. Работа опубликована в журнале Addictive Behaviors.

Ученые наблюдали за более чем 4300 американцами в течение года, чтобы выяснить, как навязчивое поведение и психологическое состояние влияют друг на друга. Результаты показали: у большинства людей, столкнувшихся с проблемным просмотром порно — то есть трудностями с самоконтролем, чувством вины и негативными последствиями для жизни, — эта привычка сохранялась на протяжении всего года. При этом те же участники чаще сообщали о тревожных и депрессивных симптомах.

Авторы подчеркивают: речь не о кратковременных всплесках на фоне стресса, а об устойчивом паттерне, характерном для конкретных людей. Это подтверждается тем, что корреляции между симптомами и поведением оставались высокими на всех трех этапах исследования.

Интересно, что несмотря на то, что порнография может временно снижать уровень стресса, в долгосрочной перспективе она чаще становится фактором, усиливающим психологические трудности.

Ранее ученые подтвердили, что оргазм способствует выработке гормонов расслабления — окситоцина, пролактина и эндорфинов, которые помогают быстрее заснуть и улучшить качество сна. Особенно выражен эффект при сексе с партнером: он снижает стресс и усиливает синхронизацию сна у пары.