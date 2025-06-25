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12:40, 25 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО

Песков: В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле не видели комментарии президента США Дональда Трампа о пятой статье устава Североатлантического альянса НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, честно говоря, я их не видел», — сказал он.

По словам Пескова, он не может ничего прокомментировать в этой связи.

Отмечается, что Трамп заявил, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО «зависит от того, какого определения вы придерживаетесь».

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин предлагал помощь в урегулировании ситуации с Ираном. Он уточнил, что ему нужно помочь не только с Тегераном, но и с ситуацией на Украине.

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