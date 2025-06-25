Трамп рассказал о помощи Путина с Ираном

Трамп: Путин предлагал помощь в ситуации с Ираном

Президент России Владимир Путин предлагал помощь в урегулировании ситуации с Ираном. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге, передает Reuters.

«Я много говорил с президентом Путиным, и он правда был очень любезен. Он предложил помощь, как вы знаете, с Ираном, и я сказал, что мне нужно помочь не только с Тегераном, но и с ситуацией на Украине», — рассказал глава государства.

Ранее Трамп по дороге на саммит НАТО заявил, что хотел бы заключить сделку с Россией. Глава Белого дома добавил, что Путин позвонил ему и предложил США помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Трамп ответил, что ему не нужна помощь с Ираном, а «нужна помощь с Россией».

23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп при необходимости готовы позвонить друг другу в любой момент по специальным каналам закрытой связи.