Одно действие Ирана встревожило Кремль

Песков выразил обеспокоенность приостановкой сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Приостановка сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вызывает обеспокоенность у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта ситуация не может не вызывать обеспокоенность», — отметил представитель Кремля.

Он указал, решение Тегерана обусловлено «неспровоцированным нападением и ударами» по ядерным объектам Исламской Республики. Песков добавил, что в данной ситуации «реноме МАГАТЭ сильно пострадало».

Ранее представитель президиума парламента Ирана Алиреза Салими сообщил, что законодательный орган одобрил проект документа о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно постановлению, инспекторам агентства запретят въезд в страну до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.