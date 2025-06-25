Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Салими: Парламент Ирана одобрил закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими, сообщает ISNA.

«Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом», — говорится в материале.

Согласно постановлению парламента, въезд инспекторам МАГАТЭ в Иран будет запрещен до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана. Он призвал сделать это как можно скорее, чтобы определить местонахождение урана.