В Кремле высказались об армяно-азербайджанском конфликте

Песков: Москва надеется на долгосрочный мир между Арменией и Азербайджаном

Москва рассчитывает, что нового обострения армяно-азербайджанского конфликта не произойдет. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что этого не произойдет (эскалация между Азербайджаном и Арменией — прим.«Ленты.ру»). Страны очень близки к завершению работы над договором», — высказался он.

По словам Пескова, достижение долгосрочного мира важно для стабилизации ситуации во всем регионе.

24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению военным преступником. По его словам, Ереван угрожал Баку, в том числе до вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.