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10:44, 25 июня 2025Экономика

В мире возник дефицит одного драгоценного металла

Аналитик Данилов: На мировом рынке серебра возник хронический дефицит
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В 2025 году дефицит серебра на мировом рынке достигнет 188 миллионов унций, или более 15 процентов от объема потребления. Об этом заявил аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, рынок этого драгоценного металла переживает хронический дефицит, причинами которого стали практически не растущая добыча и отсутствие вторичной переработки. Он отметил, что в XXI веке рынок серебра был сбалансирован или испытывал небольшой избыток только в течение пяти лет. Все остальное время спрос доминировал над предложением.

При этом, если на золото спрос сформирован инвестициями на 40-45 процентов, то для серебра это значение составляет 20-25 процентов. В потреблении данного металла доминирует промышленный спрос. Серебро используется в электротехнике и электронике, сплавах и припоях.

Точку зрения о дефиците разделяет и промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он считает, что по итогам 2025 года глобальный дефицит серебра может дойти до 128-160 миллионов тройских унций. Свою роль в этом сыграет растущий спрос со стороны солнечной энергетики.

В начале июня серебро подорожало до максимума за тринадцать лет. Его цена на бирже Comex превысила 36 долларов за тройскую унцию.

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