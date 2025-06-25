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11:35, 25 июня 2025Силовые структуры

В Москве иностранец залез в чужую машину и изнасиловал сидевшую в ней женщину

В Москве арестован иностранец, изнасиловавший женщину в припаркованной машине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андреев Владимир / ТАСС

В Москве арестован иностранец, который залез в чужую машину и изнасиловал сидевшую там женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Все материалы уголовного дела будут переданы в суд.

По данным следствия, преступление произошло 27 мая на западе столицы. Там, около одной из строек, фигурант обратил внимание на припаркованную рядом машину, внутри которой сидела женщина. Он забрался внутрь, напал на нее и изнасиловал.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела о групповом изнасиловании девушки на юго-западе Москвы.

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