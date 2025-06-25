В Москве отец-одиночка несколько лет растлевал родную дочь и пытался ее изнасиловать

В Москве полиция задержала мужчину, растлевавшего родную дочь несколько лет

В Москве полиция задержала 56-летнего местного жителя, который несколько лет растлевал дочь-подростка и пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, с 2016 годам мужчина воспитывает девочку один, потому что ее мать была лишена родительских прав и вскоре умерла. Впервые он стал приставать к дочке в июне 2023 года, когда ей было 11 лет. Несколько раз мужчина включал при ребенке порно и ублажал себя, заставляя дочь на это смотреть.

В июне 2025 года задержанный ворвался к девочке в туалет и, угрожая ножом, попытался изнасиловать. Несовершеннолетняя смогла убежать и рассказала обо всем учительнице, которая и обратилась в полицию. Ранее мужчина был приговорен к условному лишению свободы за незаконное хранение наркотиков.

Ранее в Брянске мужчину приговорили к 18 годам лищения свободы за изнасилование малолетней дочери и ее подруги.