В Москве встреча банкира и нефтяника после конференции обернулась поножовщиной

В Москве задержали банкира, пырнувшего ножом нефтяника после конференции

В Москве спор сотрудников российского банка и крупной нефтяной компании закончился поножовщиной. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, сотрудник крупного российского банка и нефтяник прибыли в столицу на конференцию. После общения мужчины решили расширить знакомство и отправились в гостиницу на Сущевском валу, где захотели выпить. Но во время застолья россияне повздорили, спор перерос в конфликт, в ходе которого банкир схватил туристический нож и ударил им оппонента.

В итоге у нефтяника проникающее ранение в живот, он в реанимации, а банкир задержан и ждет решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве член коллегии «Московский юридический центр» Сергей Зуев изрезал ножом своего клиента, а потом сжег его в печи.