Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:54, 25 июня 2025Силовые структуры

В Москве встреча банкира и нефтяника после конференции обернулась поножовщиной

В Москве задержали банкира, пырнувшего ножом нефтяника после конференции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве спор сотрудников российского банка и крупной нефтяной компании закончился поножовщиной. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, сотрудник крупного российского банка и нефтяник прибыли в столицу на конференцию. После общения мужчины решили расширить знакомство и отправились в гостиницу на Сущевском валу, где захотели выпить. Но во время застолья россияне повздорили, спор перерос в конфликт, в ходе которого банкир схватил туристический нож и ударил им оппонента.

В итоге у нефтяника проникающее ранение в живот, он в реанимации, а банкир задержан и ждет решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве член коллегии «Московский юридический центр» Сергей Зуев изрезал ножом своего клиента, а потом сжег его в печи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

    Артемий Лебедев назвал уехавших из России артистов людьми второго сорта

    «Лунный» медведь попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Китов-убийц заметили за использованием водорослей в неочевидных целях

    Бывший капитан сборной России подписал контракт с иностранным клубом

    Зеленского обвинили в помощи сбежать с Украины совладельцу «Квартала 95»

    Банк России опустил курсы доллара и евро

    Главу комитета Госдумы по труду исключили из ЛДПР

    Трамп ответил на вопрос о новой помощи Украине

    В СПЧ раскритиковали Рогозина за угрозы участникам КВН из-за шутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости