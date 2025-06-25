В НАТО пообещали Украине тяжелое лето

«Европейская Правда»: Украина столкнется с повышенным давлением на фронте летом

В Североатлантиическом альянсе считают, что этим летом боевые действия могут усилиться, а Украина столкнется с повышенным давлением на линии фронта. Об этом на саммите НАТО заявил высокопоставленный представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным, передает украинское издание «Европейская правда».

«Мы ожидаем, что Россия будет продолжать тактику небольших завоеваний», — сказал представитель НАТО.

Также представитель добавил, что активизация возможна в Сумской и Запорожской областях. «Что касается ожиданий от лета — мы ожидаем движения в Сумской области. В Запорожской области мы тоже ждем интенсификации», — отметил он.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан объяснил невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Политик напомнил, что у Киева больше нет денег. В связи с этим в случае вступления Украины в Евросоюз объединению придется финансировать украинские пенсии и зарплаты украинских бюджетников, а также армию страны.