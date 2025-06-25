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22:47, 25 июня 2025Мир

В НАТО предрекли напряженное и трудное лето для Украины

Defense One: Украину на поле боя ждет напряженное и трудное лето
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Североатлантическом альянсе полагают, что Украину на поле боя ждет «напряженное и трудное» лето. Об этом пишет портал Defense One.

«Ситуация на поле боя продолжает оставаться сложной. Украина продолжает демонстрировать много новаторского духа... но нас ждет напряженное и трудное лето», — предрек неназванный высокопоставленный чиновник НАТО.

Как утверждается в публикации, в альянсе ожидают, что Россия продолжит продвижение, однако не считают, что в ближайшее время обстановка на фронте кардинально изменится.

Ранее сообщалось, что Украина опасается крупного наступления Вооруженных сил (ВС) России в течение лета после массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и инфраструктуры.

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