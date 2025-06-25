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11:39, 25 июня 2025Экономика

В отменившей «долговой тормоз» Германии оценили дефицит бюджета на ближайшие годы

Handelsblatt: Дефицит бюджета ФРГ достигнет в 2027-2039 годах 144 млрд евро
Дмитрий Воронин

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Общий объем федерального бюджета Германии в ближайшие годы может достигнуть 144 миллиардов евро, подсчитали в Минфине страны. Об этом со ссылкой на ведомственный документ пишет Handelsblatt.

Такая оценка показателя сложилась у властей из планов по требующим покрытия расходам на 2027,2028 и 2029 годы в 22, 56 и 66 миллиардов евро соответственно.

Суммы озвучиваются на фоне отмены Берлином так называемого «долгового тормоза» (ограничения на госсзаимствования), за которую Бундестаг проголосовал в марте ради увеличения расходов на оборону. Решение еще не утвержденный на тот момент канцлером Фридрих Мерц назвал тогда «первым великим шагом» к созданию европейского оборонного сообщества.

Для необоронных расходов «тормоз» все еще действует, но ситуация усложняется тем, что с 2028 года властям предстоит начать погашение долгов времен пандемии коронавируса, на период которой действие указанного правила также переставало действовать.

Экономика Германии, чье правительство в апреле ухудшило прогноз роста ВВП на 2025 год до нулевого показателя, остается в «стагнационной ловушке», где слабый внутренний спрос и инфляция в сочетании с глобальными экономическими вызовами мешают ее восстановлению. С учетом того, что в предыдущие два года ее ВВП упал на 0,3 и 0,2 процента соответственно, страну, судя по всему, ждет третий подряд год без экономического роста.

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