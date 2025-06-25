В России объяснили сложность положения Зеленского

Сенатор Джабаров: Украина исчерпала лимит доверия западных союзников

Президент Владимир Зеленский полностью исчерпал лимит на доверие со стороны западных партнеров — они слишком много вложили в Украину, а получили практически нулевую отдачу, считает сенатор Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО в Гааге допустил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, тот находится «в очень тяжелой ситуации».

Сенатор предположил, что США давно хотят отстраниться от конфликта на Украине, поскольку у них есть много внутренних и внешних проблем. По его словам, Вашингтону нужно восстанавливать то, что произошло на территории Израиля, кроме того, есть проблемы экономического характера и вопросы с Китаем.

«Они попытаются сейчас все переложить на своих европейских союзников. Однако, я думаю, все, что можно было сделать, они уже сделали на Украине. Опять же с нулевым результатом», — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге. До этого издание The Washington Post (WP) написало, что представители альянса стараются держать на расстоянии президентов двух стран.