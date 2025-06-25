Раскрыта дата встречи Трампа и Зеленского

Politico: Трамп встретится с Зеленским 25 июня на саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге. Об этом написала американская газета Politico.

Источник издания из представителей Белого дома сообщил, что Трамп «планирует встретиться с <...> Зеленским в среду».

Ранее издание The Washington Post (WP) написало, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.

На саммите НАТО Зеленский уже встретился с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Он рассказал, что вместе с Рютте они скоординировали шаги в рамках саммита и высказались об ожидаемых результатах.