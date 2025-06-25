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09:54, 25 июня 2025Экономика

В России почти исчез один вид ресторанов

Ресторатор Сухих: В РФ почти не осталось ресторанов с блюдами разных кухонь
Кирилл Луцюк

Фото: Jay Wennington / Unsplash

В России почти не осталось ресторанов, которые предлагают клиентам блюда разных кухонь, так как такое заведение труднее содержать. Об этом заявил собственник сети ресторанов грузинской кухни «Супра» Илья Сухих. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, предприниматели начали концентрироваться на локальной кухне. Кроме того, они активно снижают количество позиций в меню. Предпочтение отдается хитам. Вместо нескольких сотен наименований, остается 50-60, а иногда и 35.

«А вот сменяемость блюд как раз повышается. Людям нравится пробовать что-то новое», — уточнил Сухих.

Кроме того, повышается доля доставки из ресторанов. Соответствующая категория доходов кратно растет каждый год. Прибыль некоторых заведений на 20-50 процентов обеспечивается именно доставкой.

Ранее на острую нехватку ресторанов с традиционной национальной кухней обратил внимание бывший кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. В связи с этим он призвал ужесточить требования к ресторанам русской кухни и ввести новые стандарты.

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