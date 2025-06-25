В России порассуждали о «новом холокосте» и «ужасной каре» для еврейского народа

Публицист Проханов: Премьер Израиля Нетаньяху — вестник нового холокоста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху навлекает на еврейский народ гнев Божий и является вестником «нового холокоста». Об этом порассуждал российский публицист и прозаик, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам Проханова, Нетаньяху верит, будто еврейский народ «избран Богом для удушения других народов», однако самих евреев из-за него ждет ужасная кара.

Господь, тысячелетиями неутомимо карающий еврейский народ, теперь, по вине Нетаньяху, готовит народу ужасную кару. Каббалисты предупреждают о новом грозящем евреям холокосте. Нетаньяху — вестник этого холокоста. И лучше бы ему не родиться. Александр Проханов

Также публицист сравнил Нетаньяху с «плодоносящей» кикиморой, которая откладывает повсюду гнилые яички. «Куда отложит яичко, там больше никогда не вырастет ни единой травинки, и через тысячу лет будут находить обугленных окаменелых людей», — написал в колонке Проханов.

Ранее в РПЦ назвали Израиль хамским государством после атак на Иран и припомнили евреям распятие Христа.