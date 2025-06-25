В Союзе потребителей призвали не ограничивать продажи вина

В России призвали не распространять «сухой закон» на вино и вместо ограничений поддерживать его продажу. Об этом заявил в пресс-центре НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, его цитирует НСН.

Эксперт признал, что алкоголь опасен для человека, но к вину должно быть более мягкое отношение. Спиртное нужно ранжировать по крепости и другим критериям.

«Виноделие в последние годы мы восстанавливаем на уровне фактически государственном, ведь когда-то мы конкурировали с ведущими мировыми державами-виноделами. Это то, что требует не только государственной поддержки, но и представляет один из элементов культуры потребления алкоголя», — пояснил он.

По словам замглавы департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирины Фединой, доля отечественных вин в структуре продаж на российском рынке достигла примерно 58 процентов. Интерес граждан к подобного рода алкогольным напиткам увеличивается, растет и ассортимент российских вин в розничных магазинах и алкосетях. В супермаркетах показатель составляет свыше 20 процентов, в отдельных сетях — в районе 40-50 процентов, добавила она.