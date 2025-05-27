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13:20, 27 мая 2025Экономика

Названа доля отечественных вин на российском рынке

Минсельхоз: Доля отечественных вин на российском рынке составляет около 58 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

К настоящему времени доля отечественных вин в структуре продаж на российском рынке достигла примерно 58 процентов. Об этом заявила замглавы департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина, ее слова приводит ТАСС.

Доля отечественных вин в структуре продаж продолжает расти, отметила она. Интерес граждан к подобного рода алкогольным напиткам также увеличивается. Кроме того, растет и ассортимент российских вин в розничных магазинах и алкосетях. В супермаркетах показатель составляет свыше 20 процентов, в отдельных сетях — в районе 40-50 процентов. «То есть, в принципе, представленность хорошая», — резюмировала Федина.

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В 2025 году положительную динамику удалось сохранить, добавила она. «За четыре месяца этого года мы видим, что она [представленность отечественных вин в российских магазинах] растет», — заключила Федина.

Наращиванию доли отечественных вин на российском рынке во многом поспособствовало повышение импортных пошлин на алкоголь из недружественных стран. До этого значительную часть внутреннего рынка занимала продукция из европейских государств. Однако после 2022 года пошлины на ввоз подобного рода алкопродукции в РФ неоднократно повышались. В 2023-м тарифы подняли с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов, но не менее 2 долларов за литр. В результате поставки европейских вин в Россию по итогам 2024 года упали на треть и составили 160,6 тысячи тонн.

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